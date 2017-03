Dimata over woelige periode bij Standard: "Ik weet niet of ik nu kwaad moet zijn op Ferrera, op Renard,op Van Buytent of op de voorzitter"

Foto: © Photonews

Tegenwoordig maakt hij het mooie weer bij KV Oostende, maar vorig seizoen zat Landry Dimata nog op een zijspoor bij Standard. In Luik kreeg de beloftevolle aanvaller geen speelkansen en had hij ook geen toekomstperspectief.

“Ik was heel goed bij de beloften, maar ik zag dat dat weinig verschil maakte, terwijl veel van mijn ploegmaats die stap wel zetten: Ryan Mmaee, Achraf Achaoui, Hugo Cuypers, Jonathan Okita, … Dan denk je: er is een probleem”, zegt Dimata in Sport/Voetbalmagazine.

“In de zomer van 2015 werd ik verkozen tot beste speler van een toernooi in Korea met de Belgische selectie, maar na onze terugkeer werd ik weer naar de U19 gestuurd. Ik vroeg me echt af wat er gebeurde in die club. Nadien heb ik dat begrepen.”

"Iedereen zegt maar wat, dat toont dat de club op drift is" - Landry Dimata

Dimata doelt op het feit dat er strubbelingen waren binnen het bestuur en dat niet iedereen een eerlijke kans zou krijgen bij Standard. “Men vertelde me dat ik niet de juiste makelaar had om er te komen. Ik heb ook gehoord dat Yannick Ferrera geen vertrouwen had in mij, maar na de match tegen Mechelen dit seizoen heb ik met hem gesproken en hij zei me dat die richtlijnen van hogerhand kwamen.”

“Ik heb ook de verklaringen gehoord van Olivier Renard en Daniel Van Buyten, die de fout bij de technische staf leggen. Kortom: iedereen zegt maar wat, dat toont dat de club op drift is. Uiteindelijk weet ik niet of ik nu kwaad moet zijn op Yannick, op Renard, op Van Buyten of op de voorzitter.”