Toptalent op 16, echte doorbraak op 23: Rits blikt terug naar eerste match bij Germinal Beerschot

Mats Rits leek de Belgische voetbalwereld stormerhand te gaan veroveren na zijn eerste wedstrijd bij het toenmalige GBA. Maar het duurde zeven jaar voor hij helemaal aan de oppervlakte kwam.

En die eerste match, daar weet hij nog alles van. “Daniel Cruz blesseerde zich en plots moest ik invallen. Mijn eerste schot ging in de tribune, maar daarna scoorde ik twee keer. Een mooie ervaring, ook al zijn er misschien wat minder positieve dingen uit voortgekomen", doet hij zijn verhaal in HLN.



Het kwam allemaal razendsnel op hem af. “Het is iets unieks. Ik zou nu nog altijd tekenen voor zo’n scenario: twee keer scoren in je eerste duel. Alleen zou ik de dingen helemaal anders aanpakken. Ik zou me meer afschermen van de pers en me beter laten begeleiden. Ik heb het nu allemaal gezien, ik weet wat het is."

Die aandacht, daar genoot ik niet van - nu nog niet trouwens

"Stel dat ik ooit een zoon krijg en hij maakt zoiets mee: ik zou het anders doen. Maar wij wisten toen niet beter. De impact was enorm. De mensen creëerden een verwachtingspatroon dat ik op dat moment niet kon inlossen. Je ontgoochelt mensen en dat is niet leuk. Ik heb moeilijke momenten gehad, ja. Die aandacht, daar genoot ik niet van - nu nog niet trouwens. Dat ze me vergeleken met iemand als Marc Degryse, dat vleide me wél.”