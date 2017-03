Overvol programma AA Gent eist zijn tol: "Niet honderd procent fit"

Foto: © photonews

Dertien. Zoveel wedstrijden zal KAA Gent tussen 20 januari en 16 maart hebben gespeeld. Het speelschema van De Buffalo's zit overvol en dat uit zich op allerlei manieren. Enkele spelers liggen in de lappenmand, terwijl anderen (bijna) op hun tandvlees zitten.

Gent nam eind januari de draag opnieuw op met een thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi, op 16 maart staat met het Europese duel tegen Genk – dat overigens ook een heel druk schema heeft – de laatste opdracht vóór de play-offs op het programma.

13 wedstrijden tussen 20 januari en 16 maart

En dan volgen er mogelijk nog tien intense finales in play-off 1 en wie weet zelfs nog meer matchen in de Europa League. Iets te veel van het goede en het is dan ook niet onlogisch dat ze bij Gent pleiten voor voetbal op maandag na een Europa Leaguewedstrijd op donderdag.

Afgelopen zondag kende Gent weinig problemen met Moeskroen, maar het loopt niet altijd van een leien dakje na een Europese midweekwedstrijd. Gelukkig kon Hein Vanhaezebrouck enkele van zijn sterkhouders laten rusten toen de zege tegen Moeskroen al binnen was.

"Zulke jongens moet je geen hele wedstrijd laten spelen" - Hein Vanhaezebrouck

“Mijn spelers hebben veel moeten geven tijdens de confrontaties met Tottenham Hotspur. Saief en Esiti waren niet honderd procent fit, al zeker niet meer na een uur spelen. Dan moet je zulke jongens ook geen hele wedstrijd laten spelen. Gelukkig maakten we tegen Moeskroen vroeg het verschil, waardoor ik enkele jongens rust kon gunnen.”

Met Dejaegere, Neto, Milicevic én Asara liggen er vier Gentse sleutelpionnen in de lappenmand. “Dat is niet niets”, aldus Vanhaezebrouck. “We hebben een brede kern. Nu is het aan de andere spelers en de jonge gasten om zich te tonen. Ze krijgen de kans om de draad op te pikken.”