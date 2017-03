Vandenbempt ziet Belgisch talent ontbolsteren in Jupiler Pro League: "Er ligt nog veel moois in het verschiet"

Foto: © photonews

Piepjonge voetballers worden vaak veel te vroeg opgehemeld. Het resulteert soms in een mislukte carrière, maar een van onze Belgische 'eeuwige beloftes' herpakte zich prima en is tegenwoordig een vaste waarde bij KV Mechelen: Mats Rits.

Rits debuteerde reeds op zijn zestiende bij Beerschot en lange tijd was het wachten op de bevestiging van zijn talent. Op zijn 23ste staat Rits er en is hij een basisspeler bij revelatie KV Mechelen.

“De ontbolstering van wat ooit een veel te vroeg geprezen talent was, is opmerkelijk. Rits is niet langer een mooiweervoetballertje dat verpletterd werd onder de onrealistischte verwachtingen”, zegt Peter Vandenbempt in Sport/Voetbalmagazine.

Aanjager

“Op z’n 23ste is hij een volwassen aanjager op het Mechelse middenveld. Er ligt met vertraging nog veel moois in het verschiet voor Mats Rits”, besluit de commentator van Sporza.