Pluspunten: "Hebben ze goed opgevangen als collectief"

Foto: © Leo Stolck

De Belgian Red Flames verweerden zich erg kranig tegen Zwitserland en haalden er tegen de WK-ganger een 2-2 gelijkspel uit. "Een terecht resultaat, een dubbel gevoel."

Aan de ene kant: het had ook op een bepaald moment 1-3 voor de Zwitsers kunnen staan, aan de andere kant kregen de Flames zelf ook kansen om de wedstrijd dood te maken en pas in extremis viel de 2-2. "Een terecht resultaat, al is het wel een beetje een dubbel gevoel."

"We hadden het kunnen afmaken, maar we slikken nog die 2-2. Aan de andere kant is een gelijkspel tegen Zwitserland wel een goed resultaat", aldus Lien Mermans. "Maar onze organisatie stond er."

Ook keepster Nicky Evrard zag een moeilijke partij voor de Flames: "Zwitserland zette hoog druk, maar omdat we ze goed hebben opgevangen als team hebben we onze voet er naast kunnen zetten en zelfs wat kansen kunnen ontwikkelen."

"Ik wist op voorhand dat ze veel gestalte hadden en gingen inspelen op hoge ballen, maar al bij al viel het mee. Misschien was het ook een paar keer fout op mij in de kleine backlijn. Nu moeten we uitkijken naar de match tegen Italië en die proberen te winnen."