Ranieri was lang niet de enige coach in de Premier League die ontslagen werd na een kampioenschap

Claudio Ranieri werd onlangs naar de deur verwezen door Leicester City, en dat nadat hij vorig seizoen het kampioenschap won met de club. Dat lijkt een straffe beslissing, maar hij is lang niet de enige die dit overkwam.

Ranieri was enorm geliefd door wat hij voor elkaar kreeg met Leicester City, maar het was toch geen echte verrassing dat hij de club in dit barslechte seizoen moest verlaten. De volgende trainers overkwam hetzelfde lot:

Carlo Ancelotti

Ancelotti vierde het kampioenschap met Chelsea in het seizoen 2009/10, en Chelsea scoorde toen zelfs meer dan 100 doelpunten voor de eerste keer in bijna 50 jaar. Het jaar daarop werden ze tweede onder Manchester United, dat hen toen ook uit de Champions League stootte. Op 22 mei 2011, de laatste speeldag, werd Ancelotti ontslagen.

Roberto Mancini

Je kent ongetwijfeld nog dat onwaarschijnlijke slot van het seizoen 2011/12 toen Manchester City achterstond en in de blessuretijd nog twee keer scoorde. Vooral het laatste doelpunt van Aguëro zal nooit vergeten worden. Het jaar daarop werden The Citizens tweede, en twee dagen na de verloren FA-Cupfinale tegen Wigan kreeg Mancini zijn ontslag.

Manuel Pellegrini

De vervanger van Mancini was Manuel Pellegrini, die direct succes had in zijn eerste seizoen 2013/14. Het tweede verliep iets minder, maar de Argentijn tekende wel bij. In Februari 2016 werd aangekondigd dat Pep Guardiola de nieuwe trainer van Manchester City zou worden.

Jose Mourinho

Mourinho maakte in het seizoen 2014/15 zijn terugkeer naar Stamford Bridge, leidde The Blues eenvoudig naar het kampioenschap en won de League Cup. Daarna gebeurde zowat het tegenovergestelde, Chelsea stond zelfs even op een degradatieplaats het seizoen was al snel een verloren zaak. Op 17 december 2015 werd The Special One ontslagen door zijn geliefde club, sindsdien is hij aan de slag bij Manchester United.

*Alex Ferguson

Oké, een ontslag is het natuurlijk niet voor één van de meeste legendarische coaches ooit, maar hij ging wel in pensioen meteen na het kampioenschap in 2012/2013.