Martinez over zijn "gigantisch" vertrouwen in Rode Duivel: "Hij vergeet dat niet, hij is geobsedeerd"

Er hoeft geen twijfel meer over te zijn wie de eerste spits van de Rode Duivels is. Romelu Lukaku moest een hele poos zijn frustratie verbijten dat hij altijd in de weegschaal lag met anderen, maar onder Roberto Martinez zal hij niet snel uit de ploeg verdwijnen.

Martinez kent hem dan ook al lang. "Wat Romelu betreft: hem ken ik al van bij Everton, toen hij nog piepjong was. Ik heb hem zien evolueren. Als speler, maar ook als mens. Lukaku is een voetballer in hart en nieren, een man die leeft voor z'n sport en een geweldige ingesteldheid heeft", aldus de bondscoach.

Lukaku is een goalgetter à la lettre. Scoren is het enige waar hij voor leeft. "Ik heb alleszins een gigantisch vertrouwen in Romelu Lukaku. Voor mij is hij nu al één van de beste afwerkers ter wereld. Maar op je 23ste moet je nog veel bijleren. Dat vergeten jonge talenten vaak. Romelu niet. Die is echt geobsedeerd door voetbal, en wil álles kunnen."