Finale in 1B: Ibou spreekt van 'once in a lifetime' voor Roeselare

Antwerp en Roeselare zullen onderling uitmaken wie er mag promoveren naar de hoogste klasse. Bij die laatstgenoemde speelt er iemand die weet hoe uniek deze kans is voor hem en voor de club, met name Sawaneh Ibou.

"De volgende match is speciaal, want het is een finale. De vorige waren niet gemakkelijk, maar nu komt er echt een finale," blikt Ibou vooruit. Voor hem maakt het niet uit tegen wie hij moet spelen. "We hadden geen favoriete tegenstander, want alle teams zijn moeilijk om tegen te spelen. Dus Lierse of Antwerp maakte niet uit."

De druk ligt alleszins bij Antwerp, vindt de aanvaller. "De druk ligt bij Antwerp omdat het voor hen een must is om te promoveren. Maar wij speelden een goed seizoen en deze kans is 'once in a lifetime'. Dus die kans willen we ook grijpen."

Lierse mag niet klagen

Lierse eindigde eerste in 1B en blijft nu toch met lege handen achter. "De nieuwe formule is vreemd maar elke club ging ermee akkoord. Ze wisten de positieve en negatieve kanten, dus nu is er geen reden om te klagen," vindt Ibou.