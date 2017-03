STVV wacht af en onderneemt pas morgen actie

Bij Sint-Truiden zitten ze uiteraard verveeld met het incident tussen Yohan en Fabien Thenkoua. Die laatste sloeg de aanvaller van de Truienaars het ziekenhuis in. De club wil echter geen overhaaste beslissingen nemen.

STVV wil eerst alle versies aanhoren. "STVV werd vandaag op de hoogte gesteld van een handgemeen aan het clubrestaurant Cicindria. Yohan Boli brak bij het voorval zijn neus en is waarschijnlijk een tijdje buiten strijd. De club zit morgen samen met alle partijen alvorens een standpunt in te nemen"; klinkt het in een korte mededeling.

Uiteraard kan STVV dit niet ongestraft laten voorbij gaan. Wat er juist tussen de twee gebeurd is, is nog niet geweten. Ook manager Philippe Bormans wou nog niet reageren. Net voor de play-offs komt dit natuurlijk ongelegen.