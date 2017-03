Volgend jaar vrouwenvoetbal in Alkmaar

Foto: Jan Mees

De dames van Telstar keren terug naar Alkmaar en zullen van naam veranderen. Gevolgen voor de Eredivisie heeft het niet meteen.

Telstar maakte ook al in de BeNe League wat naam en faam in België, ondertussen zit eht team nog steeds in de Nederlandse Eredivisie. Het team gaat volgend jaar wel terug naar Alkmaar.

Het zal dan uitkomen als VV Alkmaar op het hoogste niveau. Dat weet het Noordhollands Dagblad alvast. "We gaan in zijn geheel naar de terreinen van AFC’34", aldus algemeen manager Patrick Tenthof.

"Het is voor ons een manier om alles bij elkaar te kunnen brengen in plaats van op verschillende velden te zitten met onze verschillende ploegen."