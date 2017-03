Wat denken de fans van de laatste kanshebbers op play-off 1? "Ik geef ons 99 procent kans" en "We doen het goed tegen ploegen uit top zes"

Foto: © photonews

KV Mechelen, AA Gent en Racing Genk zijn de drie belangrijkste kandidaten voor de zesde play-off 1-plek. Wij laten de volgende dagen enkele fans van elke club aan het woord over enkele zaken. Vandaag 'Als jullie play-off 1 halen, wat is dan de doelstelling?'

Geert De Tandt – Buffalovrienden Zottegem

“Volgens mij zal Gent play-off 1 halen. Ik geef ze zelfs 99 procent kans. Tegen Waasland-Beveren, dat moet toch wel lukken en thuis tegen Mechelen maken we het af. Hoeveel punten hebben we thuis laten liggen? Zeven! Dat moeten we halen. En als we erin zitten zie ik ons nog een derde plaats halen. Zeker! Zulte Waregem en Oostende laten van hun pluimen en Charleroi is ook maar kantje-boordje. Met deze kern worden we derde."

Erwin Ramaekers – Het Moordend Schot

“Als we play-off 1 halen, zitten we in een positieve flow en kunnen we een rol van betekenis spelen. In de topmatchen deden we het goed, maar zat het geluk niet aan onze kant. Ik geloof er altijd in, maar het wordt moeilijk. Gent én Mechelen moeten al punten laten liggen. Dat zie ik niet gebeuren."

Gert Van Dyck – voorzitter Mechelse supportersfederatie

“Als je voor het eerst in tien jaar play-off 1 kan halen, dan is hét doel eigenlijk al bereikt. (lacht) Het zou niet fijn zijn om slechts een figurantenrol te vertolken in play-off 1. Maar in de wetenschap dat KV Mechelen het goed doet tegen de ploegen die momenteel bij de eerste zes staan, zouden we die play-offs met het nodige vertrouwen kunnen aanvatten.”

“We hebben vaak moeite met staartploegen als Westerlo, maar wonnen thuis wel al van Gent en willen ook Anderlecht punten afsnoepen. Ik zeg niet dat we de ploeg hebben om in play-off 1 mee te strijden voor de titel, maar niemand komt graag in Mechelen spelen. We kunnen een soort van scherprechter zijn in de titelstrijd.”