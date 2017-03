KRC Genk neemt Plopsa over voor meer dan 600 jonge fans

Foto: © photonews

Plopsa Indoor in Hasselt werd woensdagavond even overgenomen door Racing Genk. Er werd een kidsevent georganiseerd voor de jongste supporters en ook de A-kern was aanwezig.

Maya de Bij, Bumba en andere kinderfiguren werden vergezeld door Bloebie, de mascotte van Genk. Meer dan 600 kinderen mochten zich de hele avond amuseren in het park. En dan werd de bijna voltallige A-kern van Genk voorgesteld voor een signeer- en fotosessie. De winnaars van een tekenwedstrijd mochten ook nog eens naar huis in een gloednieuw voetbalshirt. Kortom, een groot succes en dit evenement wordt volgend jaar wellicht opnieuw georganiseerd.

Een volledig fotoalbum kan je vinden op de facebook-pagina van Racing Genk: