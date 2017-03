De Mos tekent voorbehoud aan bij uitblinker in de JPL: " Om nu meteen van een transfer naar Anderlecht of Brugge te spreken, is wel wat snel"

KV Mechelen is nog steeds volop in de running voor PO1. Eén van de steunpilaren bij Malinwa is Mats Rits, veruit aan zijn beste seizoen bezig Achter de Kazerne.

Ook analist Aad de Mos ziet de 23-jarige Rits progressie boeken. "Het is knap dat hij na een periode van stagnatie weer aan de oppervlakte is gekomen", aldus de Nederlander in de Gazet van Antwerpen. "Daar heb ik nooit aan getwijfeld", vertelt De Mos in Gazet van Antwerpen.

Ajax

"Ajax heeft hem destijds bij Germinal Beerschot gehaald, en dan ben je door de ogen van Urbain Haesaert geweest, die een goeie kijk op spelers heeft."

Wie in de Jupiler Pro League zich in de kijker speelt, wordt al snel aan een transfer gelinkt. Maar daar vindt De Mos het ngo wat te vroeg voor. "Rits was een talent, alleen was de vraag: komt het er vandaag, morgen of overmorgen uit? Het was dus overmorgen, maar nu is hij echt aan het openbloeien. Om nu meteen van een transfer naar Anderlecht of Brugge te spreken, is wel wat snel."