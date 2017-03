De Mos ziet concurrent voor titel van beste spits voor Teodorczyk: "Hij zou er bij Anderlecht vijf meer maken"

Lukasz Teodorczyk is algemeen gezien de beste spits in België. Hij staat ook helemaal bovenaan de topschuttersstand. Maar toch heeft analist Aad de Mos nog zijn twijfels. Hij schuift iemand anders naar voor.

De Mos twijfelt: "Als je topschutter bent… dan ben je de beste spits, toch? Nu, van Leye ben ik ook wel fan - zet hem bij Anderlecht en hij maakt er misschien nog vijf meer, dat weet je niet. Bij Teodorczyk is het altijd werken en sleuren, maar hij heeft toch dat neusje voor goals, staat altijd op de goeie plek", zegt hij GvA.

De Pool heeft zich echter niet populair gemaakt bij de pers met zijn gedrag. "Het enige probleem van Teodorczyk is dat hij nukkig is. Dat ie niet opdaagt voor de Gouden Schoen, is Anderlecht onwaardig. Maar zolang hij wedstrijden voor je wint, wordt dat natuurlijk geaccepteerd."