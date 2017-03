ACT as ONE doet met opmerkelijke oproep knappe geste richting promotieconcurrent Roeselare

Foto: © photonews

Antwerp en Roeselare staan zondag om 14u30 tegenover elkaar in de heenmatch van de promotiefinale. De Great Old heeft in zekere zin die stek te danken aan zijn rechtstreekse tegenstander.

Roeselare hield vorige week namelijk Lierse in bedwang, waardoor Antwerp met de tweede periodetitel aan de haal ging. Om de West-Vlamingen te bedanken voor hun sportieve plicht, roept de overkoepelende supportersfederatie ACT as ONE alle fans op om tijdens de eerste minuut van de wedstrijd een staande ovatie te geven voor iedereen die ervoor zorgde dat deze match er kwam.

Alle andere supportersfederaties doen mee aan het initiatief. ACT as ONE bedankt verder het clubbestuur van RAFC, de technische staf, de spelers en alle medewerkers op de club voor het behalen van de finale.