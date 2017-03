Net terug uit blessure, maar in januari stonden er Russen aan de deur van Anderlecht voor hem

Foto: © photonews

Het is het probleem van elk seizoen, zeker voor de topploegen in België. Elk seizoen zien ze hun beste spelers naar het buitenland vertrekken. Ook Anderlecht ziet er waarschijnlijk weer meer dan één zijn koffers pakken.

Tielemans en Dendoncker denken al aan een transfer, maar dat doet Andy Najar al verschillende seizoenen. Normaal was hij deze zomer weggeweest indien hij die zware knieblessure niet had opgelopen. Maar ook in de winter was er interesse. Zijn manager, Chris Megaloudis, vertelt in LDH dat er in januari minstens één Russische ploeg kwam aankloppen.

Maar Najar bleef en is opnieuw basisspeler geworden bij paars-wit. "Het is nog niet de beste Najar van voor zijn blessure, maar dat komt wel", aldus Megaloudis. "Het gaat zelfs een betere Najar worden. Hij weet nu wanneer hij de bal moet afgeven." Volgende maand komt Megaloudis de toekomst van zijn cliënt bespreken met Herman Van Holsbeeck.