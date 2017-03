TP Mazembe houdt rekening met het woelige verleden van Vanden Borre en bood hem dit opvallend contract aan

Foto: © photonews

Anthony Vanden Borre riep donderdag de Belgische pers bijeen om aan te kondigen dat hij voor het Congolese TP Mazembe gaat voetballen. Die overgang gaat met een opvallende verbintenis gepaard.

De 29-jarige rechtsback zal er immers geen meerjarig contract ondertekenen, maar wel overeenkomsten van een maand. Dat meldt La Dernière Heure. Mazembe wil Vanden Borre maandelijks evalueren.

Die keuze hoeft niet te verbazen. Het is immers al enige tijd geleden dat Vanden Borre een constante in zijn prestaties kon leggen. Vorig seizoen raakte hij op een zijspoor bij Anderlecht. Dit jaar was de uitleenbeurt aan de Franse eersteklasser Montpellier niet bepaald een succes.

Geen grootverdiener

Moest het Congolese avontuur spaak lopen, kan men dankzij de maandcontracten makkelijker de samenwerking stopzetten. De ex-Rode Duivel zal bij Mazembe ook geen grootverdiener zijn.