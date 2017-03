Nieuw stadion voor Antwerp? "Als we dat realiseren, komt het sowieso op tafel"

Foto: © Stefan Lambrechts

Antwerp heeft nog twee wedstrijden om de poort naar eerste klasse open te beuken. Ruim 20.000 fans proberen een ticket vast te krijgen voor de eerste wedstrijd tegen Roeselare zondag. Maar als er sportief succes volgt, zou er ook wel eens een nieuw stadion kunnen komen.

Maar dat kan nog even duren. "Stap één in onze strategie is altijd geweest om sportief op het hoogste niveau te geraken en vervolgens een aantal jaren een stabiele eersteklasser te blijven", aldus Yorik Torreele, de rechterhand van Patrick Decuyper, in HLN. "Als we dat kunnen realiseren, komt een nieuw stadion sowieso opnieuw op tafel, liefst op de Bosuil, maar mogelijk ook op een andere locatie."

Zelfs een gemeenschappelijk stadion met Beerschot-Wilrijk is niet uitgesloten. "We sluiten geen enkel scenario uit. We willen doen wat het beste is voor onze club en niet dezelfde fouten maken die we dertig jaar lang gemaakt hebben. Door die fouten spelen we nu immers in een verouderd stadion."