De beste spits waar Nuytinck al tegen speelde in België? "Zwaar onder de indruk"

Foto: © Photonews

Bram Nuytinck heeft dit seizoen al tegen zowat elke spits in België gespeeld. Tijd om hem eens te vragen wie nu het meeste indruk op hem gemaakt heeft... En ja, het werd het een piepjonge spits.

Het werd een jongen waartegen Nuytinck inderdaad heel wat last kende, maar hij niet alleen. Elke verdediger was al onder de indruk van Landry Dimata. "Hoe heet die jongen van Oostende", vroeg hij toen we hem de vraag stelden. "Dimata? Daar was ik zwaar van onder de indruk. Hoe oud is die? 19? Die heeft alles: snelheid, techniek en kracht. Indrukwekkend!", zei Nuytinck.

En daarna moest hij even nadenken, maar ook zijn ploegmaat kreeg complimenten. "Ik speel er natuurlijk niet tegen, maar wel op training. Teodorczyk is echt een beest. Voor mij is hij wel de beste spits in België. Hij heeft me enorm verbaasd."