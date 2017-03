Coosemans is hélemaal terug: "Vorig seizoen ligt achter me. Ik denk op lange termijn en het is de bedoeling om bij KV Mechelen te blijven"

Foto: © Photonews

KV Mechelen is bezig aan een prima seizoen. Twee speeldagen voor het einde van de reguliere competite prijkt de club op een knappe vijfde plaats, die recht geeft op een deelname aan play-off 1. Een man die samen met KV hoge ogen gooit, is Colin Coosemans (24).

Coosemans kwam door de blessure van zijn concurrent Anthony Moris tussen de palen te staan en verdween niet meer uit de basisploeg. Voetbalkrant.com had een goede babbel met de eerste doelman van KV Mechelen. Eindelijk valt alles weer in zijn plooi voor Coosemans.

"Tien of vijftien spelers moeten bij een club als Mechelen heel goed zijn om play-off 1 te halen. Bij ons is dat het geval" - Colin Coosemans

“Het gaat prima met mij én KV Mechelen”, steekt Coosemans van wal. “We zijn aan een goed seizoen bezig en dat komt omdat heel wat spelers op een hoog niveau acteren. Als Mechelen zijnde ben je niet afhankelijk van één of twee spelers, maar wel van tien of vijftien spelers die heel goed zijn. Wel, bij ons is dat het geval.”

In tegenstelling tot bij KRC Genk en KAA Gent, leven ze Achter De Kazerne ontspannen toe naar de volgende wedstrijden. “Er is geen stress op de club, hoor. Onze concurrenten zijn het aan hun stand verplicht om play-off 1 te halen, voor ons zou het een unicum zijn. Het zou mooi zijn om bij de eerste zes te eindigen en daar gaan we dan ook alles aan doen.”

"Zo lang mogelijk geprobeerd om definitief vertrek bij Mechelen uit te stellen. De juiste beslissing" - Colin Coosemans

Net als KV Mechelen, leeft ook Colin Coosemans zelf helemaal op. Vorig jaar kende de doelman om extrasportieve redenen een moeilijk seizoen, maar nu is hij terug van weggeweest. “Of ik er altijd ben in blijven geloven dat het goed zou komen? Ik ben alleszins altijd blijven hopen.”

“Zelfs toen het ernaar uitzag dat ik niet meer zou spelen, heb ik zo lang mogelijk geprobeerd om een definitief vertrek bij Mechelen uit te sluiten. Ik denk dat ik nu mag stellen dat het de juiste beslissing was om bij KV te blijven. Het was eventjes moeilijk, maar ondertussen ben ik – met wat vertraging – aan mijn verhaal bij Mechelen kunnen beginnen.”

Contractverlenging

Dat beide partijen het zien zitten met elkaar, is duidelijk. Vorige week zette Coosemans zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst tot de zomer van 2020. Het vertrouwen is groot. “Dat klopt. We zijn er snel uitgeraakt en ik ben blij dat ik kon bijtekenen.”

“Vorig seizoen was het niet zo aangenaam, maar dat ligt achter me. Ik wil graag langer bij KV Mechelen blijven en veel spelen. Continuïteit is erg belangrijk. Ik wil niet meer in een situatie terechtkomen waar extrasportieve zaken de bovenhand nemen.”

'Iets' doen met Mechelen

“Met die contractverlenging tot 2020 hebben alle partijen aangegeven dat ze met elkaar verder willen en op zoek zijn naar rust. Het is de bedoeling dat ik hier de komende jaren blijf. Ik denk op lange termijn, want anders had ik dit contract niet getekend. KV Mechelen is een mooie club en de toekomst ziet er rooskleurig uit.”

“De club bouwt aan een stabiele ploeg die elk jaar ‘iets’ wil doen. Een deelname aan play-off 1 of de bekerfinale bereiken: dat moet het doel zijn voor Mechelen. Onze supporters zijn iedere keer opnieuw massaal op post. Het zou mooi zijn om hen te belonen met een ticket voor play-off 1”, besluit Coosemans.