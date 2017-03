Dit is dé topfavoriet om Luis Enrique op te volgen bij Barcelona

Foto: © photonews

Luis Enrique kondigde woensdag aan dat hij er na dit seizoen mee stopt als trainer van Barcelona. En natuurlijk zijn de speculaties over zijn opvolger al begonnen. Eén naam lijkt eruit te springen...

Barcelona is de speurtocht naar een nieuwe trainer al begonnen en in de Spaanse pers klinkt het dat Ernesto Valverde dé topkandidaat is. De 53-jarige Bask heeft op dit moment Athletic Bilbao onder zijn hoede en heeft dezelfde filosofie over voetbal als waar Barcelona voor staat: balbezit en hoge druk.

Als ex-speler van Barcelona heeft hij een streepje voor op de concurrentie en hij is eind dit seizoen einde contract. De andere namen die genoemd worden zijn die van Jorge Sampaoli (Sevilla FC), Juan Carlos Unzué (huidig T2 bij Barça) en Ronald Koeman (Everton).