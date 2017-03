Zulte Waregem over de top heen? "Maar hun campagne is al geslaagd"

'The best of the rest' kunnen we ze voorlopig noemen. Zulte Waregem zit in een dipje en heeft de twee koplopers moeten laten gaan. Maar mogen we nog iets verwachten van hen? "Een rol als scherprechter al zeker", meent Eddy Snelders.

Zulte Waregem leek lang één van de grote uitdagers te worden van Club Brugge en Anderlecht, maar ze moesten de rol lossen. Alhoewel, bij halvering bedraagt de achterstand slechts vier punten. "Ja, maar Essevee lijkt me wat over hun hoogtepunt heen", aldus Snelders. "Maar wie weet kunnen ze zich wel herpakken in die twee weken tussen de reguliere competitie en de play-offs. Ik denk dat ze wat rust nodig hebben."

Zulte Waregem speelde wel een heel sterke heenronde, met de herfsttitel als beloning. "Ja, ze hebben het schitterend gedaan. Hun campagne is eigenlijk al geslaagd. Ze waren al vrij vroeg op hun gemak voor play-off 1, terwijl ze vorig jaar moesten knokken om erin te geraken. En ze spelen de finale van de Beker van België."

Zij hebben de luxe niet om hun sterkhouders te laten rusten

"Ok, ze kunnen overal nog naastgrijpen, maar het is toch knap dat ze nog op twee fronten meedoen? Anderlecht en Club hebben de luxe om hun sterkhouders soms wat rust te gunnen, dat heeft Zulte Waregem niet. Daarom ook dat die twee weken voor hen heel belangrijk gaan zijn. Misschien kunnen ze wel wat recupereren."