Een voetbalgod ontmoeten en tien minuten met hem praten: Dit is 'Missie Messi'

In het begin van dit jaar stelde Rodrigo Vissers een duidelijk doel voor 2017: Lionel Messi ontmoeten en minstens tien minuten exclusief met hem praten. Alle ontwikkelingen deelt hij in video's op de Facebookpagina van 'Missie Messi'. Voetbalkrant.com belde hem op voor een interview.

‘Onmogelijk!’ Dat antwoord kreeg Rodrigo Vissers van zo goed als iedereen te horen toen hij aan dit avontuur begon. Maar nu begint het er meer en meer naar uit te zien dat het echt kan lukken.

Intussen wordt ‘Missie Messi’ gesteund door Het Nieuwsblad en Eleven Sports, maar daarvoor had Rodrigo ook al heel wat ondernomen. Hij mailde en belde naar de klantendienst van FC Barcelona, contacteerde voetballers die met Messi in contact konden komen, praatte met één van de weinige Belgische journalisten die Messi al gesproken heeft én hij raakte binnen op het Gala van de Gouden Schoen.

Rodrigo is een Vlaming met Argentijnse roots en spreekt zonder enig probleem Spaans, wat hem ongetwijfeld al geholpen heeft in zijn zoektocht. “Ik spreek inderdaad vloeiend Spaans. Ik heb een tijdje in Argentinië gewoond, en sta nog in contact met mijn familie die daar woont.”

Hoe is dit begonnen?

“Ik ben acteur van opleiding, ik heb toneelschool gedaan,” vangt Rodrigo aan. Ook vandaag is hij naast zijn missie nog bezig met acteerwerk. “Ik was altijd wel bezig met voetbal en daar reportages rond te maken. Een paar jaar geleden ben ik met een paar vrienden naar San Marino gegaan om daar verslag uit te brengen van de bekerfinale. Zowat de bakker tegen de slager, en ook die spelers geïnterviewd. Heel tof allemaal.”

In Argentinië is Messi een God, hij is mijn grootste idool

Ondertussen is hij al naar Parijs, Barcelona en Rome geweest. Eén ervaring die eruit springt, kon hij niet meteen aanduiden. "Het is meer een combinatie van alles. Het gaat allemaal zo snel, er is al zoveel gebeurd in die twee maanden,” zegt hij. “Parijs heb ik op eigen houtje gedaan, samen met een vriend, dus dat was wel heel tof. Barcelona was met de mensen van Eleven Sports, dat was ongelooflijk. We hebben daar direct naast het veld gestaan en konden in de mixed zone komen."

"Naar Rome dan ben ik geweest met mijn goeie vriend Hernan Losada. Daar hebben we twee uur aan een tafel gezeten met Lucas Biglia. Niet normaal, ik had het gevoel dat ik in een film zat." En Biglia, die samen met Messi bij de nationale ploeg van Argentinië speelt, is wellicht zijn grootste kans op succes. "Volgende maand speelt Argentinië een oefenmatch. Biglia gaat daar iets proberen regelen als ik naar daar kom. Ik ga overleggen met Eleven Sports en Het Nieuwsblad om te zien wat er mogelijk is. Anders betaal ik het wel uit eigen zak. Of organiseer ik een benefiet." (lacht)

‘Ga je vanavond vleeskroketten eten?’

(bulderlacht) “Dat weet ik niet, maar die vraag ga ik zeker ook aan Messi stellen.” Om te begrijpen waarover dit gaat, kijk zeker hieronder naar de afleveringen van ‘Missie Messi’. De zoektocht naar de Vlo kan je volgen via zijn Facebookpagina en op Eleven Sports.

