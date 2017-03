Moet de jeugd van Gent, Mechelen en Genk volgens de fans zijn kans krijgen in PO2? "Voor een Europees ticket experimenteer je niet" en "Met sterkste ploeg tegen Antwerp of Lierse"

KV Mechelen, AA Gent en Racing Genk zijn de drie belangrijkste kandidaten voor de zesde play-off 1-plek. Wij laten de volgende dagen enkele fans van elke club aan het woord over enkele zaken. Vandaag: in geval van PO2, moeten jongeren dan resoluut hun kans krijgen?

Geert De Tandt - Buffalovrienden Zottegem

"Het is dan niet de moment om te experimenteren. De voorbije twee seizoenen hebben we bewezen dat we in Europa thuis horen. De Champions League was om te smullen en dit seizoen staan we er in de Europa League. Dan moet je op het Eurpees ticket mikken."

Moeten Erwin Ramaekers - Het Moordend Schot

"We hebben een trainer die er vol voor gaat. Hij zal altijd zijn sterkste ploeg opstellen, zolang we kans maken op dat Europees ticket. We spelen sowieso al met een jonge ploeg. Die heeft het goed gedaan, al zag je zondag in Anderlecht dat jongens als Schrijvers en Trossard stilaan frisheid te kort komen."

Gert Van Dyck - Voorzitter Mechelse supportersfederatie

"Mocht onze ploeg nu alsnog naast een ticket voor play-off 1 grijpen, zou dat een ontgoocheling zijn voor de spelers. Je als speler dan nog eens volledig opladen voor play-off 2 kan niet makkelijk zijn. Vol voor Europees voetbal gaan via play-off 2, zal niet evident zijn."

"Maar... Langs de andere kant is het door het bizarre systeem met play-offs – waar we bij Mechelen overigens nog steeds tegen zijn – mogelijk om een derby tegen Antwerp of Lierse te spelen. En dat zijn natuurlijk leuke wedstrijden voor de fans. Dus daar wil je graag je sterkste ploeg aan het werk zien."

"Of de jeugd meer kansen moet krijgen? Ik denk dat KV Mechelen al goed werk levert met jonge spelers zoals Vanlerberghe, Cobbaut en Van Cleemput. Zij krijgen hoe dan ook speelkansen."