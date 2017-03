Torres en club stellen honderdduizenden bezorgden gerust: "Geen hersenschade"

Foto: © photonews

Grote paniek gisterenavond in het duel tussen Deportivo La Coruna en Atlético Madrid. Vijf minuten voor tijd ging invaller Fernando Torres zwaar tegen de grond en bleef bewusteloos liggen. Intussen heeft de Spaanse spits zelf iedereen gerustgesteld.

We moeten toegeven, ook wij zagen het niet goed komen na die klap. Attente ploegmaats haalden zijn tong uit zijn keel en hij lag volledig KO. Op Twitter stelde hij intussen wel iedereen gerust. "Bedankt voor jullie bezorgdheid en steunbetuigingen. Het was gewoon even schrikken. Ik hoop zo snel mogelijk terug te keren", klinkt het.

Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto! — Fernando Torres (@Torres) March 2, 2017

En ook Atlético had positief nieuws te melden: bij de hersenscans werd geen schade vastgesteld. "Zijn toestand is stabiel en hij is bij bewustzijn. Bedankt voor alle steunbetuigingen", luidde het.