Daarom wordt PO2 het vagevuur voor AA Gent: "Als ik aan mijn spelers vraag 'Waar staat Union St G voor', dan staan ze te kijken"

AA Gent heeft een 6 op 6 nodig om zich nog te verzekeren van play-off 1. En dat is maar best ook, want play-off 2 mag voor een topclub als die van Hein Vanhaezebrouck het vagevuur genoemd worden.

Op zijn vrijdagse persbabbel in aanloop richting de verplaatsing naar Waasland-Beveren duidde Vanhaezebrouck het grote verschil tussen PO1 en PO2.

"Als ik aan mijn spelers vraag: 'Union St G (Union Saint-Gilloise, red.), vul dat eens aan.' Dan staan ze te kijken", aldus Vanhaezebrouck bij Stadion. "Zelfs Rami Gershon, die hier toch al even speelt, weet niet waar Union St. G. voor staat. Dat zegt genoeg. Je weet niet tegen wie je moet spelen in play-off 2. Dan beseffen ze dat dat heel iets anders is dan play-off 1.