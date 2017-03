Jelle Van Damme overwoog terugkeer naar Standard én zelfs transfer naar Club Brugge: "Er was contact, maar..."

Jelle Van Damme werd vlak voor de wintermercato op Jan Breydel gespot en al snel ging de bal aan het rollen. Wekenlang werd er gespeculeerd over een transfer naar Club Brugge.

In Het Laatste Nieuws bevestigt Van Damme dat hij wel degelijk sprak met blauw-zwart. "Ik was heel even in contact met Club Brugge", aldus de polyvalente verdediger. "Maar echt concreet werd het nooit."

Verschillende clubs uit Europa stonden in de rij voor de gewezen Rode Duivel, net als ex-ploeg Standard. "Er waren ook een paar ploegen uit Griekenland en Israël. Jankovic wou me naar Standard halen. Ik heb ook met Venanzi gesproken. Bij een deftig voorstel was dat voor mij zeker een optie. Maar het is nooit verder gekomen dan dat."