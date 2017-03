Afwezigheid Tielemans een zegen voor KV Mechelen? "Dat is een tiental doelpunten minder zorg, maar..."

KV Mechelen kan zaterdagavond play-off 1 al bewerkstelligen, maar dan moet het resultaat in W-Beveren - AA Gent meezitten en Malinwa zelf winnen van Anderlecht. Eén man hoeven de Maneblussers al niet te vrezen.

Youri Tielemans slikte tegen KRC Genk vorige zondag zijn vijfde gele kaart en zit een schorsingsdag uit. "Dat is inderdaad een tiental doelpunten minder zorg", beseft Mechelen-coach Yannick Ferrera voor de camera van Sporza.

De mensen die in zijn plaats gaan spelen, zijn ook prachtig

Tielemans scoorde in de Jupiler Pro League al twaalf keer en gaf ook acht assists. "Het is een prachtige speler, die altijd voor gevaar kan zorgen, maar de mensen die in zijn plaats gaan spelen, zijn ook prachtig."

"Het zal aan ons zijn om top te zijn en de drie punten thuis te houden. Het wordt morgen een strijd om het balbezit en het komt erop aan om te scoren op het goede moment", besluit Ferrera.