Preud'homme over het niet halen van Ryan: "Als je een goede doelman hebt, ga je geen nieuwe halen"

Club Brugge zakt zaterdagavond af naar de Luminus Arena, waar het KRC Genk partij zal geven. Bij de Limburgers staat sinds kort een ex-speler van blauw-zwart tussen de palen: Mathew Ryan. Het wordt een beetje raar om de doelman tegen Club Brugge te zien spelen.

“Dat zijn nu eenmaal zaken die je in het voetbal tegenkomt, hé”, bleef Club-trainer Michel Preud’homme nuchter op zijn wekelijkse persbabbel. “We hebben altijd contact gehouden met Mathew, maar een terugkeer naar Brugge was in januari niet aan de orde.”

Vertrouwen in Butelle is groot

Eventjes heeft Preud’homme naar eigen zeggen aan zijn voormalige goalie gedacht. “Toen we Ludovic Butelle vorig jaar gingen halen. Toen hebben we even aan Ryan gedacht. Maar was op dat moment niet mogelijk om hem te halen. We gingen voor Ludo en hij is er nu nog steeds. Hij heeft het goed gedaan, getuige daarvan is zijn prijs voor Doelman van het Jaar op het Gala van de Gouden Schoen.”

“Als je eigen doelman goed presteert, dan ga je geen andere keeper halen. Al zeker niet als het om een uitleenbeurt van amper vier maanden gaat. Natuurlijk hadden we Ryan destijds graag gehouden. Van mijn part had hij hier dan nog steeds mogen spelen”, besloot Preud’homme met een knipoog.