OH Leuven wint inhaalduel op overtuigende wijze

Foto: © Guido Machurot

In de midweek was er ook nog gewoon voetbal in de nationale reeksen van het vrouwenvoetbal. Een inhaalwedstrijd werd afgewerkt.

Woensdag 1 maart stond het duel tussen OH Leuven B en Rapide Wezemaal op het programma. De Leuvenaars stonden zevende in de stand, maar konden mits winst enkele plaatsjes stijgen. Wezemaal stond dan weer gedeeld laatste en heeft dringend punten nodig.

Het werd uiteindelijk een knappe zege voor de thuisploeg, dat de bezoekers uit Wezemaal onverrichterzake terug naar huis stuurde. De 3-0 zege was niet gestolen.

In de stand doen de Leuvenaars zo opnieuw mee in de top-5, al is het seizoen nog behoorlijk lang en wachten nog enkele pittige tegenstanders.