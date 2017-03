Overzicht Europa: de klasseflits van Odegaard en de heerlijke knal Stafylidis (mét beelden!)

Foto: © Photonews

In de Jupiler Pro League staan er zaterdagavond pas wedstrijden op het programma, in de rest van Europa kwamen ook vandaag al enkele ploegen in actie. Wat wij onthouden? De heerlijke assist van Odegaard en de lekkere knal van Stafylidis.

Heerenveen-Go Ahead Eagles 2-2

Heerenveen en Go Ahead Eagles verdeelden vrijdagavond de buit na een onderhoudende wedstrijd. Martin Odegaard, het toptalent dat door Real Madrid aan Heerenveen wordt uitgeleend, pakte bij de 2-1 van Slagveer uit met een vleugje genialiteit. De Noor legde het leer heerlijk achter de verdediging van Go Ahead, Slagveer deed de rest. Bekijk de beelden hieronder en let ook op de fraaie panna die aan het doelpunt voorafging:

Heerlijke goal van Heerenveen. Akka panna Larsson, mooie steekpass van Odegaard en intikker van Slagveer. pic.twitter.com/HMGvt9XiOz — Plevla (@Plevla1985) 3 maart 2017

FC Augsburg-RB Leipzig 2-2

In Duitsland ook een onderhoudende partij. Leipzig, de nummer twee in de stand, liet punten liggen op het veld van Augsburg. Het mooiste doelpunt van de avond kwam op naam van Augsburg-speler Stafylidis, die er met een lekkere knal 1-0 van maakte. Bekijk de beelden hieronder:

Kostas Stafylidis​ wordt even 'STRAF-ylidis'...😲💥 pic.twitter.com/nW9D3CdCIH — Play Sports (@playsports) 3 maart 2017

