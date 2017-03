Promotiekoorts stijgt ook bij Patrick Goots: "De Bosuil snakt naar Anderlecht, Club Brugge en Standard"

Royal Antwerp FC krijgt zondag KSV Roeselare over de vloer in de heenmatch om de promotie. Ook de ex-speler en fan van het eerste uur Patrick Goots (50) zal de ontknoping van nabij volgen.

"Ik heb op hetzelfde moment ook een match", vertelt de oefenmeester van Retie in gesprek met Voetbalkrant.com. Via het grote scherm en de live score op mijn gsm ga ik zoveel mogelijk proberen meepikken. En volgende week hoop ik er in Roeselare bij te zijn."

Patje Boem Boem gelooft erin dat het nu eindelijk zal lukken voor de Great Old. "Roeselare is al lang met deze match bezig, maar Antwerp kreeg een boost na zondag. Ik schat de kansen op 60-40 voor Antwerp."

Iedereen is het beu om tegen Union en Tubeke te spelen - Patrick Goots

"In het binnenste van mijn hart hoop ik dat het eindelijk lukt. Antwerp mijn club van jongs af, en ik heb er vijf mooie jaren gekend. Iedereen is het beu om tegen Union en Tubeke te spelen. De Bosuil snakt naar Anderlecht, Club Brugge en Standard", besluit Goots.