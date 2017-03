Analist Philippe Albert scherp voor Standard: "Dat is geen excuus voor complete non-matchen tegen Club Brugge en Kortrijk"

Standard zal net als vorig seizoen niet deelnemen aan play-off 1. De Rouches krikten na de winterstop hun niveau onvoldoende op en dan waren er nog de drie punten van de wedstrijd tegen Charleroi die verloren gingen.

De Luikenaars hoopten nog even de drie punten te krijgen, maar de uitspraak was negatief. "Die mag je niet inroepen als excuus na complete non-matchen thuis tegen Club Brugge en KV Kortrijk", vindt analist Philippe Albert in Sport/Voetbalmagazine.

Belachelijke reglement

Albert doet wel een oproep tot reglementswijziging. "Een uitspraak zo lang na de feiten heeft geen zin. In elke andere competitie waar ook ter wereld hadden alle betrokkenen binnen de tien dagen geweten waar ze aan toe waren."

"Misschien moeten we dat belachelijke reglement waardoor het zo lang kan duren toch maar eens wijzigen", aldus Albert.