Fantastisch: Antwerp-fans moeten deze zin kunnen uitspreken in het West-Vlaams: "ti e rut ut thus en at rint rint trin"

Roeselare trekt zondag naar een uitverkochte Bosuil, maar ook de terugmatch op hun eigen veld zal vollopen. Veel Antwerp-fans zullen teleurgesteld worden, maar ze proberen wel om tickets te kopen in de thuisvakken. Maar daar heeft Roeselare iets op gevonden.

Vorig jaar was er ook de belangrijke match in Union (die verloren werd) waar enorm veel supporters van The Great Old in de vakken van de thuisploeg zaten. Dat wil Roeselare vermijden en heeft maatregelen genomen. Wie een ticket wil kopen moet... West-Vlaams kennen, weet GvA.

Het is eigenlijk grappig, maar wel goed gevonden. Wie een ticket wil voor de thuisvakken moet "ti e rut ut thus en at rint rint trin" kunnen uitspreken. Voor elke niet-West-Vlaming Latijns, maar vrij vertaald betekent het: "er is een ruit uit het huis en als het regent, regent het binnen." Reeds verschillende fans kregen een 'njet' te horen toen ze dat niet konden.