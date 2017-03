't Is nog steeds niet gebeurd... De ploeg van Erik Van Looy (met toppers als Radzinski en Pivaljevic) gaat ook dit jaar de titel niet pakken: "We zijn zelden voltallig"

Foto: © photonews

Als er nog iets is dat regisseur en presentator Erik Van Looy wil realiseren, dan is het eens kampioen spelen in het voetbal. Van Looy haalde de voorbije jaren heel wat bekende ex-spelers naar zijn ploegje SK Muggenberg, maar een titel zit er ook dit seizoen niet in.

Muggenberg staat tweede in het klassement, maar de leider heeft – zelfs met een match minder gespeeld – een voorsprong van zes punten. Ondanks het feit dat ex-profvoetballers als Jonas De Roeck, Darko Pivaljevic, Rudi Taeymans, Tomas Radzinski en Rudi Smits aan de club verbonden zijt, veroverde Van Looy nog geen titel.

Voormalig Rode Duivel Rudi Smits weet waarom het opnieuw niet zal lukken. “We zijn zelden voltallig, dat is een beetje ons probleem. Kampioen spelen zit er ook dit jaar niet in”, vertelt hij in Sport/Voetbalmagazine.