Tegenstanders Flames met wisselende resultaten op Algarve Cup

In de Algarve Cup dit seizoen geen Belgen, maar wél de drie tegenstanders in de groepsfase van het EK. Hoe deden zij het? We lijsten het even op.

De Belgian Red Flames bereiden zich dit jaar voor op het EK via de Cyprus Cup, maar in de Algarve strijden flink wat teams tegen elkaar voor de opperste glorie. Daarbij ook de drie tegenstanders van België op het EK in Nederland.

In groep A haalde Denemarken de sloophamer boven tegen Portugal. Het werd 6-0 na goals van Larsen (2x), Troelsgaard (2x), Jensen en Veje. Canada won van Rusland en blijft leider in de groep met 6 op 6.

Noorwegen leed dan weer een zware nederlaag tegen Spanje: 0-3. Een owngoal leidde de nederlaag in, ook Hermoso en Garcia scoorden nog. Japan won van Ijsland. In groep C tenslotte verloor Nederland met 2-3 van Australië. China - Zweden was 0-0.