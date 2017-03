Gent, Genk, Mechelen: wie wil Preud'homme in play-off 1? "Geen voorkeur, maar sommige clubs geven meer tegen Club Brugge dan tegen andere ploegen"

Foto: © Photonews

Nog twee wedstrijden in de reguliere competitie en dan trekken de play-offs zich opnieuw op gang. Club Brugge is al zeker van een plaats bij de eerste zes, voor onder meer KV Mechelen, AA Gent en KRC Genk is het nog bang afwachten.

Michel Preud’homme, de trainer van leider Club Brugge sprak zich vrijdag op zijn wekelijkse persbabbel uit over de ploegen die nog in de running zijn voor play-off 1. “Wie ik nog graag in play-off 1 zou zien? Goh, dat is een moeilijke vraag.”

“Vorig jaar rond dezelfde tijd kreeg ik die vraag ook. Het is moeilijk om te zeggen wie ik er nog graag bij wil. Je weet niet op voorhand wie zich nog van een plaats bij de eerste zes zal verzekeren”, aldus de Luikenaar.

Verdiend

Eén ding weet Preud’homme wél zeker. “Wat ik wel weet, is dat sommige clubs meer geven tegen Club Brugge dan tegen andere ploegen. Maar goed, dat is een klein verhaal. Wie play-off 1 haalt, zal het verdiend hebben.”