"Man van tien miljoen toch niet met blinddoek gescout?"

Nicolae Stanciu is nog steeds niet helemaal onder stoom gekomen bij Anderlecht. "Hij is nog niet helemaal bevrijd van dat prijskaartje om zijn nek", aldus Aad De Mos over de Roemeen. Maar hij ziet het wel goed komen.

"Volgens mij gaan we de echte Stanciu nog wel te zien krijgen", denkt Aad De Mos in Het Nieuwsblad. "Hij zal stilaan wel eens uit zijn krammen schieten, zeker?"

"Hij is nog niet helemaal bevrijd van die enorme rugzak, dat prijskaartje van 10 miljoen euro. Maar volgens mij krijgen we de echte Stanciu wel te zien als de velden wat beter worden."

Toch krijgt Hanni momenteel nog de voorkeur van De Mos: "Hij kan op verschillende plaatsen spelen, terwijl Stanciu nog wat meer gewoon is dat men in dienst van hem speelt."