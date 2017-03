Geloof van Aad De Mos in Anderlecht-sterkhouder kent geen grenzen: "Hij kan nu al mee bij Barcelona of Real Madrid"

Play-off komt eraan en dus groeien de titelpretendenten stilaan toe naar hun beste vorm. Dat is bij RSC Anderlecht niet anders.

Exponent daarvan is bij paars-wit natuurlijk Youri Tielemans, die al maanden op een wolk voetbalt. Aad De Mos is dan ook rotsvast overtuigd van de kwaliteiten van het Anderlechtse jeugdproduct. "Tielemans kan nu al mee bij Barcelona of Real Madrid", spreekt de Nederlandse analist straffe taal in Het Nieuwsblad.

"Je hoeft geen kenner te zijn om te zien dat hij met betere spelers nog beter gaan spelen. Op het middenveld van Real - met Modric en Kroos - zou hij niet misstaan, voor Kovacic doet ie niet onder."

Niet Atlético, wél Sevilla

Enkele weken geleden werd Tielemans aan concurrent Atlético Madrid gelinkt. "Naar daar moet hij niet gaan", vindt De Mos. "Simeone staat op het punt te vertrekken. Sevilla, dát zou een mooie club zijn. En een goeie tussenstap. Maar nog één extra jaar Anderlecht zou ideaal zijn, hij zit nog in zijn babyjaren."