Trebel toont begrip voor statuut als luxebankzitter bij Anderlecht

Adrien Trebel van Standard naar Anderlecht, ongetwijfeld de strafste transfer in de JPL dit seizoen. Bij Standard was hij de orkestmeester, maar bij Anderlecht moet de middenvelder genoegen nemen met minder.

"De coach is duidelijk in zijn keuzes. Leander Dendoncker en Youri Tielemans spelen allebei een zeer sterk seizoen. Ik kan hier niet aankomen en meteen verwachten dat ik alles speel. Die twee zijn erg belangrijk voor de ploeg. Vooral Youri zit in een goede vorm", geeft Trebel toe in Het Nieuwsblad.

Zeker Youri Tielemans in de vorm van zijn leven moet altijd starten, weet ook Trebel. "Zijn schot is fenomenaal. Ik kan ook hard op doel trappen, maar bij hem is dat nog preciezer. Een scherpschutter. Bovendien laat hij de ploeg draaien en daar moeten we blij om zijn."