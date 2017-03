KV Mechelen is wel héél zeker van zijn stuk... "Hier valt niets te rapen voor Anderlecht"

Foto: © photonews

KV Mechelen krijgt zaterdagavond Anderlecht over de vloer in een clash richting play-off 1. Malinwa kan geen beroep doen op de geschorste Nicolas Verdier en dus krijgt Christian Osaguona zijn kans.

De Nigeriaanse spits heeft vertrouwen in een goede afloop. "Het wordt een heuglijke avond, an evening of joy. Van bij de aftrap zal het de spelers van Anderlecht duidelijk worden dat er op ons veld niks te rapen valt", verklaart Osaguana in Het Nieuwsblad.

"Het kan, moet en zal een historische avond worden. Ik wil mee geschiedenis schrijven door voor het verschil te zorgen. Als groep hebben we dit seizoen al een fantastisch parcours afgelegd. Tegen Anderlecht moeten we de klus voor eigen publiek afmaken."