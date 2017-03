Club Brugge informeerde tijdje terug naar huidige smaakmaker van Genk: "Ze vroegen toen 10 miljoen euro! 'Forget it', zei ik"

Club Brugge gaat zaterdagavond op bezoek bij KRC Genk. Het belooft een spannende wedstrijd te worden in de Luminus Arena. En had het een beetje anders gelopen, dan had er een huidige sterkhouder van Genk zomaar in Brugge kunnen belanden...

Zo informeerde Club Brugge in augustus 2015 bij Shakhtar Donesk naar de voorwaarden voor een definitieve transfer van Ruslan Malinovskyi. De Oekraïense middenvelder had indruk gemaakt op heel België en blauw-zwart zag wel wat in de beloftevolle speler.

“Wij waren één van de eersten om te informeren naar de beschikbaarheid van Malinovskyi. Ik zag zijn wedstrijd tegen Charleroi in de Europa League (Malinovskyi speelde toen geweldig en scoorde drie keer in twee wedstrijden, nvdr.) en heb meteen naar Vincent Mannaert gebeld”, aldus Michel Preud’homme.

10 miljoen euro

“Op dat moment vroegen ze (Shakhtar Donetsk, de ploeg die Malinovskyi aan Zarja Loegansk verhuurde, nvdr.) 10 miljoen euro voor Malinovskyi! Ik zei forget it. (lacht) Daarna hebben wij andere keuzes gemaakt en op het moment dat Genk de speler kon huren, zochten wij niemand meer op zijn positie. Dat gebeurt nu eenmaal in het voetbal, hé.”