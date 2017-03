Club Brugge opnieuw op weg naar boven: "Enkel in theorie was het stap terug"

Foto: © Leo Stolck

In de Beker van België kon Club Brugge niet stunten tegen Standard, maar het doel is vooral kampioen worden in tweede klasse. Dat beseft ook Anne-Lore Scherrens, die de voorbije jaren veel zag veranderen bij blauw-zwart.

Scherrens was er al bij in de BeNe League voor Club Brugge, maar bleef ook daarna spelen voor blauw-zwart. Nadat de BeNe League ophield met bestaan, trok ook Club Brugge zijn A-ploeg uit competitie en fixeerde het zich vooral op de eigen jeugd.

"Je zou kunnen zeggen dat het een stap terug was, maar we hebben ook al veel stappen vooruit gezet. Er is steun van bovenaf en we willen nu terug een niveau hoger gaan spelen. Dat we strijden om promotie, daar moeten we niet over liegen. We willen bovenaan blijven meespelen en tot nu toe liep het redelijk goed."

De nederlaag vorige week in Melsele was een domper, maar blauw-zwart staat nog steeds gedeeld op kop. "We beleven een mooi seizoen en hebben het nog in eigen handen. We spelen nog tegen Zwevezele, maar we mogen het ook tegen de andere teams niet laten liggen”, beseft Scherrens.

"We schrijven een succesverhaal en we hebben een vaste schare fans, die ons blijven volgen. Dat is enorm leuk. Dat Leo Van Der Elst ons volgt als peter van de ploeg geeft ook wat extra mogelijkheden soms, we kunnen dus zeker niet klagen.” Nu nog de titel in tweede nationale en de stap hogerop. Het worden nog zeven spannende weken.