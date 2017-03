Club Brugge werkt al flink stuk van de achterstand weg

Foto: © Leo Stolck

In tweede klasse A zijn we op weg naar een heuse tweestrijd tussen Club Brugge en Melsele. Nog zeven speeldagen waren er, maar er is meteen al heel wat van de achterstand weggewerkt.

De situatie na 19 speeldagen was duidelijk: beide teams wonnen 16 wedstrijden en pakten 49 punten in totaal. Het doelsaldo is dus voorlopig doorslaggevend in tweede klasse A.

Melsele stond er het beste voor met een doelsaldo van +63, terwijl Club Brugge op +57 stond. Maar na speeldag 20 liggen de kaarten al ietwat anders.

De leider won dan wel, maar het was 'amper' met 0-1 bij het nummer 3 Sinaai. Club Brugge won dan weer met 6-1 van nummer 4 Zwevezele. En zo is de kloof nog twee doelpunten. Sinaai is nog steeds derde ... op 14 punten. Titelstrijd à deux dus. Alle uitslagen hier:

{INSERT_MATCHDAY}