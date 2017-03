Philtjens wil door na haar 50 caps: "Deze kader ik in, maar ga voor 100"

Foto: © photonews

Davina Philtjens mocht tegen Italië haar jubileum vieren. De 28-jarige Red Flame van Ajax vervolledigde zo maar eventjes haar 50e cap. En daar was ze best trots op: "Deze ga ik inkaderen."

Ze was op de bank begonnen, maar kreeg toch nog een invalbeurt - meteen goed voor haar 50e interland. "Maar op voorhand was ik er niet echt mee bezig", aldus Philtjens na de 1-4-overwinning. "Ik wist dat het jubileum eraan kwam en dat het wellicht op deze Cyprus Cup zou gebeuren, dus hoefde het niet per se vrijdag."

"Dus op zich was het geen thema. Het was wel leuk dat ik uitgerekend in deze match kon scoren", was ze achteraf tevreden. Alweer scoorde ze met het hoofd: "Of ik stilaan gevaarlijk wordt met de kop? Ach, het loopt hier wel vlot", lachte de linkerflankspeelster van de Flames.

"Mijn eerste interland? Dat moet al heel, heel lang geleden zijn. In 2008? Ik kan me er wel nog iets van herinneren dat het tegen Wales was. Ik scoorde in die beginperiode ook eens tegen Wales. Maar ik voel me vooral goed en wil nog mijn steentje nog bijdragen de komende jaren."

En daarbij wil ze het zeker nog niet laten: "Het truitje met die 50 caps ga ik inkaderen en ergens hangen, zodat ik er naar kan kijken. Maar ik ga nu wel voor de 100, de lat moet altijd hoog blijven liggen - al wil ik mezelf niet al te veel druk opleggen ook niet."