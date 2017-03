Doelpuntenfestival in Bundesliga met 28 doelpunten in 6 wedstrijden

Foto: © photonews

De Bundesliga staat altijd garant voor mooi voetbal, vandaag was het weer van dat. Vrijdag speelde RB Leipzig al gelijk tegen Augsburg, vandaag stonden er een heleboel wedstrijden op het programma.

Doelpunten à volonte in Duitsland! Borussia Dortmund had een lastige klant aan Bayer Leverkusen, maar kon wel van het veld met een ruime 6-2 overwinning. De goals kwamen van Dembele, Aubameyang (2), Pulisic, Schurrle en Guerreiro. Zelfs de goals tussendoor van Volland en Wendell gaven nooit echt een kans op puntenwinst. Enige minpunt voor Dortmund was dat Marco Reus nog maar eens geblesseerd uitviel.

Bayern München boekte een eenvoudige overwinning in Keulen. Verdedigers Martinez en Benat beslisten de match, op het einde kon ook Ribery zijn goaltje meepikken.

Hoffenheim speelde de afgelopen weken wisselvallig, maar de seizoensrevelatie deed vandaag toch een goeie zaak in de strijd om Europees voetbal. 5-2 werd het tegen laagvlieger Ingolstadt. Bij Wolfsburg stond Koen Casteels in doel, hij speelde 1-1 gelijk bij Mainz. Tenslotte zorgden Borussia Mönchengladbach en Schalke 04 voor nóg meer goals, 4-2 werd het. Thorgan Hazard bleef geblesseerd aan de kant.

6:2, 5:2, 4:2, 3:0 - klare Siege am 23. #Bundesliga-Spieltag & insgesamt 32 Tore. Das ist jetzt schon laufender Saisonrekord! 😬👇⚽️ pic.twitter.com/h5iSn893h7 — BUNDESLIGA (@bundesliga_de) 4 maart 2017

Overzicht van de volledige speeldag in de Duitse Bundesliga:

