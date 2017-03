VIDEO: Elleboogstoot, kopschop, ... Wat gebeurde er allemaal tussen Ibrahimovic en Mings?

Foto: © photonews

Zlatan Ibrahimovic had zaterdag zijn dagje niet tegen Bournemouth. Hij miste een strafschop bij een 1-1 tussenstand en had het in de wedstrijd meermaals aan de stok met verdediger Tyrone Mings. Beide spelers ontsnapten aan rood.

Tyrone Mings ontsnapte zaterdag als eerste aan een rode kaart nadat hij op het hoofd van Zlatan Ibrahimovic was gaan staan. De verdediger van Bournemouth kreeg later nog een elleboogstoot van de Zweedse spits te verwerken en werd ook nog tot de orde geroepen door Man Utd-coach Mourinho. Van kwaad opzet was volgens Mings echter nooit sprake.

"Nee, helemaal niet", zei de 23-jarige Engelsman voor de camera van Sky Sports. "Dat zou ik nooit doen, dat zit niet in mijn spel. Ik houd ervan om harde en sportieve tackles aan te gaan, maar het bewust niet spelen van de bal hoort niet bij mij." Analist Jamie Carragher (ex-verdediger van Liverpool) vindt dat Mings een straf verdient. "Het was een schandelijke en laffe trap", zei hij in de studio.