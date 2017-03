FOTO'S: Charlton-fans protesteren tegen voorzitter Duchâtelet in Sint-Truiden

Voor de wedstrijd Sint-Truiden tegen Eupen zorgen enkele honderden fans uit Engeland voor een speciaal sfeertje. Zij zijn in België voor een protestmars tegen voorzitter Roland Duchâtelet.

De fans van Charlton zijn met ongeveer 400 afgezakt naar Sint-Truiden voor een protestmars tegen Roland Duchâtelet, eigenaar van beide clubs. De reden voor dit protest is het beleid van Duchâtelet dat het commerciële boven het sportieve aspect plaatst. Ongeveer de helft heeft tickets voor de match en kan voorbij de perimeter gaan. De anderen mogen voorlopig niet door, maar zouden toch doorgelaten worden naar de cafes rond Stayen.

Het is niet de eerste keer dat de zakenman onder vuur ligt bij een voetbalclub. In Engeland werd er al een grootschalige protestmars georganiseerd door Charlton, en in 2013 eisten ze bij Standard ook dat hij moest opstappen.