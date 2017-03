Groeten uit Larnaca: sterren komen, sterren gaan, Flames blijven branden

Foto: © photonews

Vier op zes hebben de Belgian Red Flames ondertussen al op de Cyprus Cup. Stilaan mogen we gewag maken van het feit dat de Belgiche nationale vrouwenploeg een toernooiploegje aan het worden is. The sky is the limit.

Je moet het ze toch wel geven: elke keer we de Flames langer dan een dag of drie na elkaar in actie zien, zien we ook de groepssfeer enkel maar verbeteren. Een teken dat de groep goed samenhangt en ze ook op een toernooi wel goed uit de verf kunnen komen.

Eens ze zich ergens goed voelen, begint het ook op het veld te renderen. Als dan ook de momenten van onvoorzichtigheid of concentratieverlies worden geband, dan kunnen de Flames ver komen.

Als ze winnen, dan feesten de Flames ook. Eindelijk een zege in Cyprus, zicht op de finale nog steeds open (maandag wordt het een rekenwerkje van zal ik je daar!) en genieten. Want sterren komen en sterren gaan blijkbaar ...