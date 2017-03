GNKCLU

Foto: © photonews

Het mirakel dat KRC Genk nodig had om nog in PO1 te geraken, kan nog altijd een bravourestukje worden. Dankzij een 2-1-overwinning tegen Club Brugge en het puntenverlies van Charleroi thuis tegen KV Kortrijk doen de Limburgers op de slotspeeldag nog mee voor een plaats bij de top 6.

De maartse buien hadden het veld van de Luminus Arena ondergedompeld in een watertapijt. Gelukkig hield de stortvloed een halfuur voor de aftrap op en kon scheidsrechter Sébastien Delferière de match probleemloos op gang fluiten.

Furieus begin

Genk had nog een 'water'kansje op play-off 1 en stormde naar voren. Na amper vijf minuten op de klok zonderde Ruslan Malinovskyi Ally Samatta af. De Tanzaniaan bleef ijzig kalm en schoof de 1-0 voorbij Ludovic Butelle. De Brugse achterhoede hield een opendeurdag. Alejandro Pozuelo en Jean-Paul Boëtius liepen probleemloos de zestien binnen, maar lieten allebei de 2-0 liggen.

Michel Preud'homme dacht het zijne van de wankele defensie...

Het gevaar dat de landskampioen daartegenover stelde, volgde voornamelijk uit corners. Stefano Denswil knikte een scherp aangesneden hoekschop van de wederoptredende Ricardo Van Rhijn maar nipt over de kruising. Ondertussen beleefden de Limburgse fans gemengde emoties met de goals in Mechelen en Beveren.

2 goals in 2 minuten

Met de rust in zicht kregen we zowaar twee doelpunten in evenveel minuten te zien. Héél Genk schreeuwde om een penalty na een fout van Laurens De Bock op Böetius. De thuisploeg speelde echter door en Samatta scoorde uit een schuine hoek zijn tweede van de avond. Ondertussen was José Izquierdo zijn gouden schoenen gaan aantrekken. Club trapte af, de Colombiaan sneed naar binnen en trapte de aansluitingstreffer staalhard voorbij oud-ploegmaat Mathew Ryan.

Even meeval op de andere velden

De tweede helft stelde lange tijd niet veel voor. Delferière moest enkele brandjes blussen. Preud'homme probeerde de bakens te verzetten met de inbreng van Diaby en Moraes voor Vossen en Refaelov. Ondertussen wisselden de scenario's op de andere velden, wat op gejuich werd onthaald.

Uiteindelijk draaiden de uitslagen niet bepaald in het Genkse voordeel uit. De manschappen van Albert Stuivenberg, die volgende week naar het nog niet geredde Westerlo trekken, moeten hopen dat KV Mechelen (uit bij Gent) en Lokeren (thuis tegen Charleroi) hun sportieve plicht doen.